Alibaba spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. So schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Gewinnzone. 67,38 USD müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 58,01 USD. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern

