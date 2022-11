Shanghai (ots/PRNewswire) -Die erste Kohorte des 39. chinesischen antarktischen wissenschaftlichen Forschungsteams brach am 26. Oktober vom China Polar Research Base Terminal in Shanghai mit dem speziell für die Polarforschung gebauten Eisbrecher Xuelong 2 in Richtung Antarktis auf, um wissenschaftliche Forschungsaufgaben zu erfüllen. Der modulare Generatorraum, der von Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) als Teil einer Modernisierung des elektrischen Systems der Great Wall Station in der Antarktis gebaut wurde, war ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung, die zur Ladung des Schiffs gehört. Zwei Techniker aus dem Team, das diesen Raum gebaut haben, nehmen ebenfalls an der Expedition teil.Im August 2022 gewann Shanghai Zhenhua Heavy Industries die Ausschreibung zur Modernisierung des elektrischen Systems, der Ausrüstung und der Gebäude der Stationen Great Wall und Zhongshan in der Antarktis. Es ist das erste Mal, dass ZPMC als Generalunternehmer für das antarktische Forschungsprojekt ausgewählt wurde, dessen Kernelement der neue integrierte modulare Generatorraum in der Great Wall Station ist.Die Antarktis ist bekannt für ihr extrem kaltes Klima, das von häufigen und heftigen Schneefällen und Windstürmen gekennzeichnet ist. Der modulare Generatorraum verfügt über eine hohe Mobilität und erfüllt die strengsten Normen. Seine vorgefertigten Module ermöglichen eine kurze Projektdauer und eine schnelle Bereitstellung vor Ort, was eine schnelle Raummontage in der Antarktis ermöglicht. Die Montage der Anlagen wird nach der Ankunft von Xuelong 2 in der Antarktis erfolgen. Nach ihrer Fertigstellung werden die Anlagen ein Höchstmaß an robuster Sicherheit für polarwissenschaftliche Expeditionen bieten.ZPMC hat Chinas antarktische wissenschaftliche Expeditionen schon mehrmals unterstützt. Von der Entwicklung von Schlitten für ein Projekt im Jahr 2018 über den Bau von wind- und schneefesten sicheren Häusern und Notfallrettungsystemen im Jahr 2019 bis zur Entwicklung modularer Generatorräume im Jahr 2022 hat ZPMC stets die hohen Standards und Anforderungen seiner anspruchsvollen Kunden erfüllt. Die Projekte beweisen in vollem Maße die professionelle Designfähigkeit des Unternehmens für mobile modulare Gebäude und tragen gleichzeitig zu Fortschritten in der chinesischen Antarktisforschung bei.Chinas 39. antarktische wissenschaftliche Expedition wird sich auf die Gewässer des südlichen Ozeans konzentrieren, die sich in der Nähe des antarktischen Kontinents befinden, und Untersuchungen im gesamten Ökosystem des Südpols durchführen, einschließlich der atmosphärischen Zusammensetzung, der Wasserumwelt und der Sedimentumwelt.Die 39. antarktische wissenschaftliche Expedition besteht aus einer Crew von 255 Personen, die in zwei Kohorten in der Antarktis ankommen werden. Die zweite Kohorte wird sich am 31. Oktober auf dem speziell für die Polarforschung gebauten Eisbrecher Xuelong aus Shanghai auf die Reise machen. Dies ist das dritte Mal, dass die beiden Xuelong-Eisbrecher gleichzeitig den antarktischen Kontinent erkunden werden. Die Expeditionsteilnehmer werden voraussichtlich Anfang April 2023 nach China zurückkehren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1933496/1031____1547598200.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/shanghai-zhenhua-heavy-industries-unterstutzt-chinas-39-antarktische-wissenschaftliche-forschungsexpedition-301664932.htmlPressekontakt:Xulei Tao 18017766623Original-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166332/5358927