Der GBP/USD konsolidiert sich oberhalb der wichtigen Marke von 1,15 und hält die jüngsten Gewinne. Dennoch erwarten die Ökonomen von ING, dass das Paar wieder unter die 1,15-Marke fällt. Die BoE am Donnerstag könnte einigen Schaden anrichten "Der Höhepunkt dieser Woche wird die Sitzung der Bank of England am Donnerstag sein. Der Markt rechnet fest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...