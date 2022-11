Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Lukka eröffnet ein Büro in Zug, um den Umfang der Unterstützung für Unternehmen in Europa anzupassenLukka, das facettenreiche Unternehmen für Kryptoasset-Daten und -Software gab die Erweiterung seiner globalen Präsenz nach Europa mit der Eröffnung eines Büros in Zug, Schweiz, bekannt. Das neue Büro wird die Unterstützung für neue und bestehende Kunden in der Region mit lokalen Vertriebs- und Betriebsexperten beschleunigen."Wir haben ständig Anfragen für lokale Unterstützung von unseren bestehenden Kunden erhalten und sind tief beeindruckt von der Innovation und der Risikoreife von Unternehmen, die sich in Zug befinden oder dorthin expandieren", sagte Robert Materazzi, CEO von Lukka. "Wir sind stolz darauf, unseren europäischen Hauptsitz in Zug zu errichten und die wachsende Gemeinschaft mit einem lokalen Büro zu unterstützen."Immer mehr globale Finanzinstitutionen wenden sich an Lukka als ihren Kryptotechnologie-Partner, während sie weltweit Dienstleistungen mit Kryptoassets einführen. Lukka ist der einzige Anbieter für Kryptoasset-Daten und -Software auf institutioneller Ebene, der strenge technische Kontrollstandards wie die Kontrollen für Service-Organisationen AICPA SOC 1 Typ II und SOC 2 Typ II und andere wichtige Rahmenbedingungen für alle seine Daten- und Softwareprodukte erfüllt. Zu den bemerkenswerten globalen Partnerschaften gehören State Street, eToro, Circle, Bloomberg, S&P Global und Hunderte andere traditionelle und kryptonative Unternehmen.Informationen zu LukkaLukka wurde 2014 gegründet und bedient Unternehmen mit einigen der ausgereiftesten Risikomanagements weltweit, mit institutionellen Daten- und Softwarelösungen. Lukka schließt die Lücke zwischen der Komplexität von Blockchain-Daten und traditionellen Geschäftsanforderungen. Zu seinen Kunden zählen sowohl traditionelle als auch Kryptoasset-Börsen und Trading-Desks, CPA und Wirtschaftsprüfer, Fonds- und Finanzprüfer, Fondsverwalter, Miner, Protokolle, Privatpersonen und alle anderen Arten von Unternehmen, die mit Kryptoassets interagieren. Alle Produkte von Lukka werden mit institutionellen Standards wie AICPA SOC Controls erstellt, die sich auf Genauigkeit und Vollständigkeit konzentrieren. Lukka ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten.Um Informationen über Lukka zu erhalten, besuchen Siehttps://lukka.tech/.Besuchen Sie für alle Presseanfragen bitte Lukka.tech/press/Kontakt:g.vennitti@lukka.globalLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1903218/Lukka_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lukka-gibt-expansion-nach-europa-mit-unternehmenszentrale-in-der-schweiz-bekannt-301665000.htmlOriginal-Content von: Lukka, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166352/5358940