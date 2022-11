Tesla-Chef Elon Musk hat mit der Übernahme von Twitter momentan alle Hände voll zu tun. Nichtsdestotrotz konzentriert sich der Milliardär auch auf die Zukunft des Autobauers. Wie die Financial Times am Sonntag berichtete, soll Tesla eine Beteiligung an einem Rohstoffkonzern in Betracht ziehen. Seit einiger Zeit arbeitet Tesla bereits mit Glencore zusammen, es besteht eine langfristige Vereinbarung zur Rohstoffversorgung. Nun möchte Tesla aber "direkt in den Bergbau und die Raffinerie einsteigen", ...

