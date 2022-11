Gerüchte wonach China von der bisherigen Zero-COVID-Strategie abrücken könnte, haben am Dienstag die Kurse in Deutschland getragen. Insbesondere in den letzten Monaten stark abverkaufte Technologie-Werte wie Zalando oder HelloFresh legten deutlich zu. Sowohl der DAX wie auch der MDAX schlossen im Plus.Beflügelt von starken Zahlen aus China und Gerüchten, die dortige Regierung könnte ihre strikte Null-COVID-Politik lockern, kletterte am Dienstag der deutsche Leitindex in der Spitze bis auf 13.443 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...