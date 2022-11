Mit der Erweiterung seines Lösungsportfolios bietet DPI den Betreibern von Rechenzentren im Vereinigten Königreich und in Europa nun auch technische Inhouse-Reinigungsdienste an

Datalec Precision Installations (DPI), ein Weltklasse-Dienstleister in den Bereichen Design, Lieferung, Aufbau und Support von Rechenzentren, der Betreibern von Rechenzentren nahtlose, integrierte und einheitliche End-to-End-Lösungen bietet, gibt die Übernahme von Technivo bekannt, einem im Vereinigten Königreich und Europa tätigen Spezialunternehmen für technische Reinigung.

Diese Übernahme ist eine wichtige Entwicklung für DPI und fügt sich gut in das Managed-Services-Portfolio des Unternehmens ein, das von Produktmanager James Bangs geleitet wird. James erklärt dazu: "Mit dieser Übernahme wird unsere schlüsselfertige Lösung durch die Bereitstellung einer kompletten Palette von technischen, Wartungs- und Reinigungsdiensten für kritische Umgebungen in britischen und europäischen Rechenzentren, die dem Normenwerk ISO 14644/8 entsprechen, erweitert."

Diese neue technische Reinigungsdienstleistung ist eine sinnvolle Erweiterung des hausinternen DPI-Portfolios und steht den Kunden ab sofort zur Verfügung. Projektzeitpläne und -kosten lassen sich erheblich verbessern, wenn dieser wichtige Service als integraler Bestandteil einer jeden DPI-Bauplanung erbracht wird.

"Nach einer mehrere Jahre andauernden Partnerschaft mit Technivo und in Anbetracht der in dieser Zeit entwickelten Synergien und Kompetenzen war für die Anteilseigner von DPI und Technivo der richtige Zeitpunkt für eine vollständige Eingliederung durch Übernahme gekommen. Wir waren davon überzeugt, dass der Besitz und Betrieb dieses Unternehmens unseren Kunden noch mehr Nutzen und Effizienz bringen würde", kommentierte Danny Keeper, Gründer und Group Director von DPI.

Stuart Richmond, Group Director bei DPI, erklärte: "Technische Reinigungslösungen für Rechenzentren erfordern ein spezielles Know-how und Verständnis dafür, wie diese Einrichtungen gepflegt werden müssen. Wir freuen uns, diese spezialisierten Inhouse-Reinigungsdienste künftig als Teil unseres Managed-Services-Portfolios anbieten und somit alle Anforderungen an das Management von Rechenzentren aus einer Hand erfüllen zu können."

Die Rechenzentrumsbetreiber können sich darauf verlassen, dass dieser neue hausinterne technische Reinigungsservice die gleichen anspruchsvollen Lieferstandards erfüllt und die gleiche Qualitätssicherung bietet, von denen die DPI-Kunden bereits überzeugt sind.

"Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit DPI, einem Unternehmen, das sich ganz der Erbringung hochwertiger Rechenzentrumsdienstleistungen in Großbritannien und darüber hinaus verschrieben hat", sagte Nick Powis, MD bei Technivo. "Dieser Schritt versetzt uns in die Lage, kritische Umweltdienstleistungen auf höchstem Niveau zu erbringen, um so optimale Umgebungen für Rechenzentren zu gewährleisten."

Weitere Informationen über Datalec Precision Installations (DPI) finden Sie unter https://datalecltd.com.

Über Datalec

Datalec Precision Installations bietet hervorragende Dienstleistungen im Bereich der internationalen Rechenzentrumsinstallationen und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren Unternehmen erfolgreich zu machen, indem es nahtlose, integrierte, einheitliche End-to-End-Ergebnisse mit einem "One Call, One Team"-Service liefert. Das rigorose Projektmanagement und die Überwachung durch DPI stellen sicher, dass die Projekte von Anfang an perfekt umgesetzt werden, während gleichzeitig die Risiken gemindert und die Kosten für die Kunden reduziert werden. DPI konzentriert sich darauf, einen proaktiven und persönlichen Service zu bieten, der Agilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für den Aufbau und die Implementierung umfangreicher Datensuiten ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter https://datalecltd.com.

