FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Allerheiligen gilt in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland als gesetzlicher Feiertag. An den deutschen Börsen wurde dessen ungeachtet gehandelt.

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.651,02 +0,93% -15,06% Stoxx50 3.566,13 +0,64% -6,61% DAX 13.338,74 +0,64% -16,03% FTSE 7.185,66 +1,28% -3,93% CAC 6.328,25 +0,98% -11,53% DJIA 32.676,01 -0,17% -10,08% S&P-500 3.863,78 -0,21% -18,93% Nasdaq-Comp. 10.934,75 -0,49% -30,11% Nasdaq-100 11.331,43 -0,65% -30,57% Nikkei-225 27.678,92 +0,33% -3,86% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 138,71% +20 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,63 86,53 +2,4% +2,10 +26,9% Brent/ICE 94,83 92,81 +2,2% +2,02 +29,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 116,64 123,35 -5,4% -6,72 +86,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.646,85 1.632,60 +0,9% +14,25 -10,0% Silber (Spot) 19,67 19,15 +2,7% +0,52 -15,6% Platin (Spot) 948,40 930,05 +2,0% +18,35 -2,3% Kupfer-Future 3,47 3,38 +2,8% +0,10 -21,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Berichte, wonach China seine Null-Covid-Politik lockern könnte, kommen den Ölpreisen zugute. Denn sollten die wachstumshemmenden Maßnahmen in China reduziert werden, dürfte das die Erdölnachfrage befeuern.

FINANZMARKT USA

Nach einem festen Start liegen die Aktienindizes im Minus. Nachdem anfangs die Hoffnung auf einen ab Dezember moderateren Zinserhöhungskurs der US-Notenbank dominiert hat, überwiegt inzwischen wieder die Befürchtung, dass es auch anders kommen könnte. Grund sind neue US-Konjunkturdaten, die vielfach besser als gedacht ausgefallen sind. Entsprechend zeigen die Renditen am Anleihemarkt nach oben, insbesondere am kurzen Ende, nachdem sie zunächst noch deutlicher gesunken waren. Eine weitere Zinserhöhung um weitere 75 Basispunkte am Mittwoch gilt als ausgemacht, wie es danach weiter geht, darüber gehen die Meinungen am Markt noch auseinander. Anders als in Europa sei die Inflation in den USA seit Sommer auf dem Rückzug, insofern besäße die Fed Spielraum für einen weniger aggressiven Zinserhöhungszyklus, so die Optimisten. Goodyear brechen 15 Prozent ein. Der Reifenhersteller hat die Erwartungen verfehlt und von andauernden Belastungen durch Inflation und Dollarstärke berichtet. Pfizer ziehen dagegen um 2,6 Prozent an. Der Pharmariese rechnet für das Gesamtjahr mit einem höheren Umsatz mit seinem Corona-Impfstoff als bisher. Das beflügelt auch den Kurs des deutschen Impfstoffpartners Biontech (+3,0%). Uber springen um 11,3 Prozent, nachdem der Mobilitätsdienstleister mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick gegeben hat. Der Kurs des Wettbewerbers Lyft steigt um gut 6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

21:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/SLM Solutions Group AG, Ende der Andienungsfrist zum Übernahmeangebot

der japanischen Nikon Corp

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nachdem zunächst frische Kapitalzuflüsse zum Monatsanfang die Kurse noch deutlicher angetrieben hatten, setzten später Gewinnmitnahmen ein, auch weil die Renditen wieder deutlich stiegen. Zuletzt hätten viele Marktteilnehmer darauf gesetzt, dass Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch eine Verlangsamung bei dem bisher vergleichsweise aggressiven Leitzinserhöhungstempo in Aussicht stellen könnte. Daraus sei aber auch Enttäuschungspotenzial entstanden. Sollten von der Fed-Sitzung keine Hinweise auf einen moderateren Kurs kommen, dürften Risiko-Vermögenswerte wie Aktien schnell wieder verkauft werden. Nach einer Achterbahnfahrt schloss die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen etwas niedriger. Die Bank of England hatte mit Anleihenverkäufe begonnen. Besonders stark erholten sich die Verlierer des bisherigen Börsenjahres. Auf der anderen Seite gerieten Titel unter Druck, die in diesem Jahr bisher stabil im Markt lagen. Für Ocado ging es um knapp 39 Prozent nach oben. Der Online-Lebensmittelhändler hatte einen weiteren Vertrag für seine Lagertechnologiedienste abgeschlossen. Prosus stiegen um gut 9 Prozent. Grund dafür war ein starkes Plus der Tencent-Aktie, der größten Beteiligung. Es gab Kaufgerüchte. BP kletterten um 1,4 Prozent. Der Konzern hatte bereinigt deutlich mehr verdient als erwartet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo, 18:34 Uhr % YTD EUR/USD 0,9874 -0,1% 0,9927 0,9878 -13,2% EUR/JPY 146,32 -0,4% 146,67 146,73 +11,8% EUR/CHF 0,9871 -0,3% 0,9906 0,9985 -4,9% EUR/GBP 0,8614 -0,0% 0,8609 0,8606 +2,5% USD/JPY 148,19 -0,3% 147,75 148,55 +28,7% GBP/USD 1,1463 -0,1% 1,1531 1,1478 -15,3% USD/CNH (Offshore) 7,2994 -0,5% 7,2859 7,3334 +14,9% Bitcoin BTC/USD 20.444,03 -0,1% 20.603,40 20.408,46 -55,8%

Mit steigenden US-Renditen hat auch der Dollar nach oben gedreht, der Euro wurde indes vom anziehenden Greenback belastet.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Positive Vorzeichen haben an den Aktienmärkten dominiert. Vielerorts bestimmte die Bilanzsaison das Geschehen. In Tokio stiegen Japan Tobacco um 9,5 Prozent, nachdem der Tabakkonzern seine Umsatz- und Gewinnziele erhöht hatte. Positiv wurden auch die Zahlen von Komatsu (+4,8%) aufgenommen. Kyocera (-7,5%) hat hingegen mit den Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt. Auch Toyota (-1,9%) verdiente weniger als erwartet. In Schanghai stützte der Caixin-Einkaufsmanagerindex, der im Oktober gestiegen war. Der HSI in Hongkong lag im späten Handel fast 6 Prozent im Plus, angeführt von Technologiewerten. Ihr Subindex stieg um 8,8 Prozent. Meituan sprangen um gut 15 Prozent und Alibaba um rund 10 Prozent. Tencent stiegen um gut 12 Prozent nach Berichten, Citic wolle bei dem Unternehmen einsteigen. Aus dem Immobiliensektor kamen derweil erneut schlechte Nachrichten. So brachen CIFI Holdings um 23 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Rückzahlung von Schulden gestoppt hat. Der Kospi verbesserte sich in Seoul unter anderem dank guter Unternehmenszahlen. So gewannen LG Chem 11 Prozent nach der Vorlage überraschend guter Drittquartalszahlen. Kepco Engineering & Construction schossen um das Tageslimit von 30 Prozent nach oben. Der Kurs von Doosan Enerbility sprang um 20 Prozent. Beide Titel profitierten davon, dass Südkorea und Polen eine Absichtserklärung zum Bau eines Kernkraftwerks unterzeichnet hatten. In Sydney stützte der angehobene Leitzins. Einige Marktteilnehmer hätten einen größeren Zinsschritt erwartet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

VOLKSWAGEN

trennt sich von seinem Carsharing-Geschäft der Marke WeShare. Der Bereich wird an die Berliner Miles Mobility verkauft, wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Miles Mobility habe im Zuge einer Partnerschaft mit VW mehr als 10.000 vollelektrische Fahrzeuge der Konzernmarke Audi, Seat, Cupra und VW Pkw bestellt.

VONOVIA

Moody's hat den Daumen über die Bonitätsbewertung des Wohnimmobilienkonzerns gesenkt. Wie die Ratingagentur mitteilte, nahm sie das Rating um eine Stufe auf Baa1 von A3 zurück. Der Ausblick ist weiterhin stabil. Zur Begründung verwies Moody's auf das geänderte Umfeld für Vonovia. Die stark steigenden Zinsen dämpften den Ausblick für Immobilienbewertungen und erhöhten die Fremdkapitalkosten signifikant. Dadurch werde sich das Verschuldungsprofil des Konzerns im Laufe der Zeit verändern. Zudem erschwere dies die Umsetzung der Verkaufsvorhaben der Vonovia SE.

RHEINMETALL

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall eine Geldbuße von 150.000 Euro festgesetzt. "Die Rheinmetall Aktiengesellschaft hatte eine Insiderinformation nicht unverzüglich bekanntgemacht", teilte die Behörde mit. Der Düsseldorfer Konzern könne gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen. Weitere Details nannte die Bafin nicht. Bei Rheinmetall war zunächst niemand zu erreichen.

GALERIA KARSTADT KAUFHOF

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will um "jeden Arbeitsplatz" bei der angeschlagenen Warenhauskette kämpfen. Verdi-Chef Frank Werneke forderte am Dienstag zudem den Eigentümer René Benko auf, wie versprochen "umfassend" in die Filialen zu investieren. Der Galeria-Vorstand will Verdi zufolge ein Drittel der 131 Filialen schließen.

THALES

