Siltronic Aktie - handelt derzeit auf einem wesentlich niedrigerem Kursniveau seit dem regierungsamtlich begründeten dem Scheitern der Übernahme. Trotz operativ hoher Nachfrage, Gewinne und Umsätze verlor die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001) - Aktie kontinuierlich seitdem an Wert. Der Platow Brief machte sich Gedanken über die Entwicklung der Siltronic AG. Und der Platow Brief kommt zu einem klaren Urteil "KAUFEN". Für risikoaffine Anleger eine gute Gelegenheit. Warum? Lesen. Siltronic legt Zurückhaltung ab Unverändert stark ist die Nachfrage nach Siliziumwafern, die Siltronic an führende Halbleiterhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...