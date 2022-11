The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.11.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2022

.

ISIN Name

US90187B4086 TWO HARBORS INV.NEW-,0001

CA04374L1031 ASHANTI SANKOFA

CA32016U2074 FIRST ENERGY METALS

CA34354X1087 THE FLOWR CORP.

CA4113001065 HANSA RESOURCES LTD

CA6034653031 MINEWORX TECHS LTD

ES0105517009 ENERGIA INN.Y DES.FOTO. 1

KYG4181B1014 GUANGDONG HK GR BA.HD-,01

SE0016785513 RIGHTBRIDGE VENTURES GRP

