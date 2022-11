Die US-Aktienmärkte konnten die guten Vorzeichen aus China am Dienstag nicht voll nutzen und haben nach starkem Auftakt nachgegeben. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq 100 schlossen mit roten Vorzeichen. Im Tech-Sektor waren insbesondere chinesische Aktien gesucht.Bereits eine Stunde nach Handelsbeginn waren die Gewinne des Dow Jones Industrial Average abgeschmolzen. Auch die Erholung am Nachmittag reichten nicht mehr aus, um den Index ins Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...