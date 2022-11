Nicaragua im Fokus von US-Sanktionen! Condor Gold gibt Entwarnung und begeistert durch Machbarkeitsstudie für den Tagebau La India!

Condor Gold veröffentlicht seinen technischen Bericht zur Machbarkeitsstudie für den Tagebau La India, der Teil des größeren Projekts La India in Nicaragua ist, auf SEDAR. Die wichtigsten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ergeben ein solides und wirtschaftlich tragfähiges Basisszenario für den Tagebau La India. Die wahrscheinlichen Mineralreserve betragen 7,3 Mio. Tonnen mit 2,56 Gramm Gold pro Tonne für 602.000 Unzen Gold. Damit beträgt die Produktion durchschnittlich 81.545 Unzen Gold pro Jahr in den ersten 6 Jahren einer 8,4-jährigen Lebensdauer der Mine. Der Nettogegenwartswert (NPV) wird auf 86,9 Millionen US-Dollar nach Steuern und Vorlaufkosten bei einem Diskontsatz von 5 % im Basisszenario bei 1.600 US-Dollar pro Unze Gold geschätzt. Damit kommt ein interner Zinsfuß von 23 % zustande. Bei Goldpreisen von 2.000 US-Dollar pro Unze liegt der NPV bei 205,2 Millionen USD nach Steuern und der interne Zinsfuß bei 43 %. Ebenfalls von Vorteil ist der anfänglich geringe Kapitalbedarf von 105,5 Millionen USD. Der Bericht sieht niedrige durchschnittliche nachhaltige Gesamtkosten (AISC) von 1.039 USD pro Unze Gold.

Quelle: Condor Gold

Außerhalb der Hauptmineralreserve im Tagebau La India (Gegenstand der FS 2022) gibt es in der PEA 2021 eine historische Schätzung zusätzlicher Tagebau-Mineralressourcen in vier Lagerstätten (America, Mestiza, Central Breccia und Cacao), die insgesamt 206.000 t mit 9,9 g/t Gold für 66.000 Unzen in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen und 2,1 Mio. t mit 3,3 g/t Gold für 223.000 Unzen Gold in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen darstellen.

Darüber hinaus umfassen La India, America, Mestiza, Central Breccia San Lucas, Cristalito-Tatescame und Cacao zusammengenommen eine Untertage-Mineralressource von 979.000 t mit 6,2 g/t Gold für 194.000 Unzen Gold in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen und 5,6 Mio. t mit 5,0 g/t Gold für 898.000 Unzen Gold in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen.

Condor plant, die Produktion im Rahmen einer Phase-2-Erweiterung erheblich auszuweiten und bemüht sich um die Umwandlung der bestehenden Mineralressourcen in Mineralreserven sowie um die Erarbeitung eines entsprechenden integrierten Minenplans. Am 25. Oktober 2021 gab das Unternehmen die Ergebnisse einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) bekannt und reichte auf SEDAR einen technischen Bericht mit dem Titel "Condor Gold Technical Report on the La India Gold Project, Nicaragua, 2021" (die "PEA 2021") ein, in dem eine durchschnittliche Jahresproduktion von 150.000 Unzen Gold über die ersten neun Produktionsjahre aus Tagebau- und Untertage-Mineralressourcen beschrieben wird und der einen Hinweis auf ein potenzielles Produktionsziel enthält.

Unternehmenskommentar zu den US-Sanktionen

Nach Gesprächen mit seinen Beratern im Zusammenhang mit der US Executive Order 13851 und den vom US-Finanzministerium am 24. Oktober 2022 verhängten Sanktionen gegen das nicaraguanische General Directorate of Mines, sowie einer internen Überprüfung seiner aktuellen und zukünftig geplanten Aktivitäten bestätigt das Unternehmen, dass die Sanktionen nach Ansicht des Vorstands wahrscheinlich keine Auswirkungen auf seine aktuellen Aktivitäten in Nicaragua haben werden.

Quelle: Condor Gold

Das Projekt La India von Condor ist fast baureif und weist ein deutlich geringeres Risiko auf. Ein technischer Bericht zur Machbarkeitsstudie wurde diese Woche auf SEDAR eingereicht, die Oberflächenrechte wurden erworben, eine neue SAG-Mühle gekauft und die Genehmigung zum Bau und Betrieb einer Mine erteilt. Condor besitzt 100 % des 587 Quadratkilometer großen Projekts La India und eine vollständig genehmigte Mine. Condor hat keine kommerziellen Vereinbarungen mit der Regierung von Nicaragua oder den handwerklichen Bergleuten. Condor erfüllt die Gesetze Nicaraguas in vollem Umfang und wird auch weiterhin alle relevanten Gesetze und Vorschriften sowie internationale Standards und Best Practices einhalten.

