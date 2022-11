- Führende Biotech- und Genomikunternehmen bieten mehr als 10.000 Menschen in den baltischen Staaten und im Mittelmeerraum personalisierte Genomiklösungen an -

L'AQUILA, Italien, Nov. 02, 2022, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, eingegangen, um mehr als 10.000 bestehenden Studienteilnehmern von Longenesis eine vollständige Genomsequenzierung (Whole Genome Sequencing, WGS) anzubieten.



WGS und die anschließenden Genomikberichte von Dante sind wertvolle Gesundheitsinstrumente, die Ärzten und Privatpersonen Informationen über personalisierte Ernährungsentscheidungen, die Veranlagung zu genetischen Krankheiten, Informationen über Genträger und mehr liefern können. Bisher waren DNA-Tests im baltischen und Mittelmeerraum aufgrund der Kosten und der Verfügbarkeit von Ärzten, Diensten und Ressourcen nur begrenzt möglich. Longenesis wird seine digitale Engagement-Plattform ausbauen, indem es seinem Netzwerk von Teilnehmern vergünstigte Angebote von Dante zugänglich macht, darunter Kits zur Blutentnahme für WGS zu Hause ohne Verwendung einer Nadel und zusätzliche Berichte zur Frauengesundheit, ohne dass ein erneuter Test erforderlich ist. Diese Zusammenarbeit wird mehr Menschen dazu ermutigen, Genomiklösungen zu nutzen, um die personalisierte Medizin in ganz Europa zu verbreiten.

Die Longenesis-Plattform bietet ein digitales, dynamisches und sicheres Instrument, das es der Öffentlichkeit ermöglicht, die neuartigen Genomiklösungen von Dante zu erkunden und zu nutzen. Diese digitalen Tools gewährleisten die Einhaltung rechtlicher und ethischer Vorschriften auf der Longenesis-Plattform und bieten eine vereinfachte Einwilligung für fast 20.000 Frauen weltweit.

"Unsere neue Partnerschaft mit Dante Genomics wird es Frauen erleichtern, Zugang zu aufregenden neuen DNA-Tests zu erhalten, die einen besseren Einblick in ihre Gesundheit ermöglichen. Jeder hat das Recht auf ein individuelles Verständnis seiner Gesundheit, das durch DNA-Tests ermöglicht wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dante Genomics, um unsere Reichweite in Europa zu vergrößern und das Leben von mehr Patienten positiv zu beeinflussen", so Paolo Malerba, VP of Partnerships and Strategy bei Longenesis.

"Personalisierte Medizin braucht personalisierte Daten, und durch Kooperationen wie diese werden wir in der Lage sein, mehr Menschen in mehr Regionen der Welt Genomiklösungen anzubieten", so Andrea Riposati, CEO von Dante Genomics. "Wir freuen uns, mit Longensis zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu diesen unschätzbaren Genomiklösungen zu verbessern, die die Gesundheit von Frauen verbessern und letztlich Leben retten können."

Über Longenesis

Longenesis ist ein SaaS-Unternehmen, das den Menschen eine gesündere Zukunft ermöglicht. Mit der Unterstützung von Insilico Medicine und anderen Technologieführern hat Longenesis ein durchgängiges, intuitives Toolkit für die Datenerfassung und die patientenorientierte Einbindung entwickelt, bei dem Datenschutz und ethische Aspekte im Vordergrund stehen. Unsere Vorzeigeprodukte Curator und Engage sind hochsicher und so konzipiert, dass Patienten die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten behalten und gleichzeitig die Möglichkeit haben, ihre Informationen mit Ärzten und Forschern weltweit zu teilen. Mit diesen Produkten erschließen wir den verborgenen Wert von Daten, beschleunigen die Entdeckung neuer Medikamente und Behandlungen und sorgen für eine bessere und proaktivere Einbindung der Patienten. Unsere Aufgabe ist es, den Umgang mit der menschlichen Gesundheit zu modernisieren. Wir bei Longenesis sind der festen Überzeugung, dass das medizinische System der Zukunft kollaborativ sein wird. Wir bauen eine technologische Brücke zwischen Gesundheitseinrichtungen, Pharmaunternehmen, Forschungseinrichtungen und Patienten. Wir sind stolz darauf, mit führenden Bildungs- und Forschungseinrichtungen, globalen Biowissenschaftsunternehmen, Akteuren des Gesundheitswesens und Patientenverbänden zusammenzuarbeiten, um diese Aufgabe zu erfüllen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.longenesis.com.

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen für genomische Informationen, das eine neue Klasse von transformativen Gesundheits- und Langlebigkeitsanwendungen auf der Grundlage von Ganzgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um von der Diagnostik bis zur Therapie bessere Patientenergebnisse zu erzielen. Zu seinen Aktiva gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, proprietäre Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie proprietäre Prozesse, die einen industriellen Ansatz für die genomische Sequenzierung ermöglichen.

