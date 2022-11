Bangkok (ots/PRNewswire) -Während des Global Ultra-Broadband Forum 2022 (UBBF 2022) hielt Kevin Hu, Präsident der Datenkommunikation-Produktlinie von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel "Schritte hin zu Net5.5G, neues Wachstum fördern". In der Rede wurden die wichtigsten Geschäftsmöglichkeiten und Schlüsselmaßnahmen für Betreiber aufgezeigt, um ein neues Wachstum im B2B-Geschäft zu erreichen, die neuen Anforderungen für das konvergierte IP-Transportnetz im 5.5G-Zeitalter beschrieben und das Schlüsselmerkmal von Net5.5g erläutert.Die globale Marktforschungsorganisation OMDIA hatte zuvor ein Whitepaper mit dem Titel "Forschung zu den Trends der Datenkommunikation für 2030" sowie die Branchenvision für Net5.5G veröffentlicht, in dem die Kernabsicht und sechs Hauptmerkmale des zukünftigen Datenkommunikationsnetzwerks dargelegt wurden.Kevin Hu wies darauf hin, dass die digitale Transformation von Unternehmen weitere neue Möglichkeiten für das B2B-Geschäft von Betreibern eröffnen werde. Net5.5G wird Betreibern dabei helfen, das gesamtheitliche Upgrade von der herkömmlichen MPLS-VPN-Privatleitung zu "Privatleitung + X" zu realisieren und den Kunden ein umfangreiches Lösungsportfolio zu bieten, um das neue Wachstum bei B2B-Umsätzen anzukurbeln. "Privatleitung + X" umfasst die folgenden Kombinationen:Privatleitung + Premium - Basierend auf der automatischen Slicing-Technologie kann eine private Netzwerklösung mit virtuellem Slicing auf Mandantenebene im konvergierten Netzwerk bereitgestellt werden. Im Vergleich zur MPLS-VPN-Privatleitung ist die Qualität höher und erfüllt die Interkonnektionsanforderungen von Backbone-Netzwerken in Branchen wie dem Finanzwesen.Privatleitung + Managed LAN/Wi-Fi - Das LAN/WLAN-Netzwerk, das auf dem Cloud-Management basiert, ist effizienter und unterstützt Betreiber dabei, sich von der herkömmlichen MPLS-VPN-Privatleitung auf das LAN-Netzwerk der KMU auszuweiten, um Cloud-Management-Netzwerkdienste zu realisieren, die WAN, LAN, Wi-Fi und IOT integrieren.Privatleitung + SD-WAN - Durch die SD-WAN-Automatisierungstechnologie wird die hybride Vernetzung von MPLS-VPN und anderen Privatleitungstechnologien erweitert, was Unternehmen ein schnelles und flexibles Cloud-Zugangserlebnis bietet.Im Allgemeinen werden sich für die Entwicklung von MBB-, FBB- und B2B- Diensten grundlegende IP-Transportnetze von Betreibern hin zu Net 5.5G beschleunigen, und die gesamte Branche muss außerdem im Voraus entsprechende technische Reserven bilden. Eines der Hauptmerkmale von Net5.5G von OMDIA ist Green Ultra-Broadband (GUB). Durch 50GE zur Basisstation, 100GE zu BNG und 800GE zum Backbone für den Aufbau von Ultra-Breitband-Funktionen kann es 10 GBit/s überall dort unterstützen, wo die Anforderungen von Endnutzern erfüllt werden, und bietet mehr als das 10-fache Bandbreitenwachstum für interaktive Anwendungen in Echtzeit.Gleichzeitig ist das Rechenzentrumsnetzwerk für Betreiber zunehmend zur Infrastruktur für die Bereitstellung von IT-Diensten geworden. In Zukunft wird es zu einer konvergenten All-Ethernet-Architektur übergehen, die mit einem einzigen DC einen Servermaßstab auf Millionenebene, 800GE-Verbindungen sowie die vollständige Automatisierung des Lebenszyklus mit L4-Netzwerken für autonome Fahrzeuge unterstützt.Zu den wichtigsten Merkmalen von Net5.5G, die von OMDIA vorgeschlagen wurden, gehören außerdem Multi-Domain Network AI (MNA), High Resilience & Low latency (HRL), IPv6 Enhanced (IPE) wie etwa E2E SRv6, Heterogeneous Massive IoT (HMI) und Ubiquitous Trusted Network (UTN). Dies sind die Schlüsselemente, um das neue Wachstum von 5.5G, F5.5G und das B2B-Geschäft "Privatleitung + X" von Betreibern zu unterstützen.Hu Kevin betonte, dass die Entwicklung von Net5.5G gemeinsame Anstrengungen der Branche erfordert. Huawei wird mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um den Branchenkonsens und damit verbundene Standards zu fördern, wichtige technologische Innovationen zu sichern, das Pilotprojekt für Geschäftsszenario-Innovation zu beschleunigen und weiterhin neue Geschäftsfelder zu erkunden. Lassen Sie uns Schritte hin zu Net5.5G machen und neues Wachstum fördern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1934653/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-schritte-hin-zu-net5-5g-neues-wachstum-fordern-301665697.htmlPressekontakt:Yinghua Li,ly.liyinghua@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5359007