PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Klimaprotesten:

"Bei aller Vorsicht, die geboten ist, weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind: Wenn tatsächlich eine Verkehrsblockade von Klimaaktivisten die Bergung einer lebensgefährlich verletzten Radfahrerin in Berlin massiv verzögert hat, dann ist der Protest brutal, der in seiner Folge tödlich sein kann. Die von den Aktivisten geäußerte Bestürzung reicht dann auch nicht mehr aus. Genug ist genug. Wer die eigene Sache so überhöht und in Kauf nimmt, andere erheblich zu gefährden, dessen Widerstand kann weder legitim noch rechtens sein. Genug ist genug gilt ebenso für den Staat, der nicht länger weitgehend tatenlos dem Treiben zuschauen darf."/al/DP/he