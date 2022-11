COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Ost-Wirtschaft:

"Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Chemiekonzern BASF in Brandenburg macht klar: Es gibt große Chancen für Unternehmen im Osten Deutschlands. Derzeit überwiegen jedoch Risiken in der Folge des von Russland begonnenen Kriegs in der Ukraine. ... Steigende Energiepreise machen allen zu schaffen. Wie die jüngste Umfrage der Wirtschaftskammern zeigt: Trotz Fachkräftemangels zögern Firmen bei Neueinstellungen. Handwerker, Produzenten und Dienstleister müssen rechnen, der Handel schwächelt - nicht nur Galeria Karstadt Kaufhof. Im Osten haben viele Familien Jobverluste erlebt. Zudem haben es Betriebe mitunter nicht so dicke. Darauf muss Scholz achten, wenn jetzt überall Rettungsschirme gefordert werden."