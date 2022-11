Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 31. Oktober stellte GWM ORA ein rein elektrisches Modell namens Lightning Cat, das kürzlich auf dem Pariser Autosalon 2022 vorgestellt wurde und für den chinesischen Markt bestimmt ist, vor.Bei der Einführungsveranstaltung stellte Dong Yudong, CEO der Marke ORA, der Öffentlichkeit die Highlights des neuen Fahrzeugs vor. Außerdem wurde ihm das CATARC (China Automotive Technology & Research Center) TOP Safety "Collision Challenge Certificate" für Lightning Cat verliehen, das von Zhang Jinhuan von der China Society of Automotive Engineers ausgestellt wurde.Zuvor wurde der Lightning Cat vom CATARC auf Hochgeschwindigkeits-Spiralüberschläge und Stürze getestet. Der Test wurde an einem vom CATARC zugelassenen Ort durchgeführt. Vor dem Start wurden alle intelligenten Fahrassistenzfunktionen des Modells ausgeschaltet. Dann wurde es von einem Roboter gesteuert, der mit 60 km/h auf die spiralförmige einseitige Brücke zufuhr und einen gewaltigen Aufprall verursachte, der das Auto um 540° rollen ließ und in die Grube stürzen ließ. Die maximale Fallhöhe betrug bei dem Test über 6 Meter.Nach dem Test blieb die Fahrgastzelle des Modells gut erhalten und bot den Insassen genügend Lebensraum, um einen Unfall zu überleben. Die Struktur im Inneren des Akkupacks blieb intakt, und nach 24 Stunden Standzeit wurde weder ein Auslaufen des Elektrolyts noch eine Selbstentzündung beobachtet.Der ORA Lightning Cat hat eine käfigartige Struktur. Sein Gehäuse ist aus hochfestem Stahl gefertigt. Für die A/B-Säulen des Modells wurde ein moderner warmgeprägter Stahl mit einer maximalen Festigkeit von 2.000 MPa verwendet. All dies kann die Sicherheit des Fahrzeugs und der Insassen im Falle eines Unfalls gewährleisten.Die "Worry-Free"-Batterie des Modells hat außerdem 4 spezielle CATARC-Sicherheitstests für Batterien unter extremen Bedingungen bestanden. Bei Nadelstich-, Feuer- und anderen Tests kam es zu keinem Brand und keiner Explosion.Verschiedene intelligente Funktionen der Fahrassistenzsysteme, die im Test ausgeschaltet waren, sind ebenfalls Highlights des ORA Lightning Cat. Er ist mit dem intelligenten Fahrassistenzsystem ORA-PILOT 3.0 ausgestattet, das mit Hilfe von Kameras und Radargeräten Fahrzeuge, Fußgänger, Fahrräder und andere Hindernisse erkennen kann. Bei einem unsicheren Abstand zu den Hindernissen kann das System automatisch einen Alarm auslösen und Notfallmaßnahmen ergreifen, um das Risiko zu verringern.Das Design seines Äußeren, das Antriebssystem und andere attraktive Merkmale wurden ebenfalls auf der Einführungsveranstaltung gezeigt. Das Modell zeichnet sich durch ein besonders stromlinienförmiges Design aus und hat einen extrem niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von 0,22 Cd. Es ist mit einem adaptiven elektrischen Heckspoiler ausgestattet, der bei Geschwindigkeiten von über 70 km/h automatisch ausgefahren wird, um den hinteren Luftstrom schnell zu trennen. Der ORA Lightning Cat wird auf dem chinesischen Markt in verschiedenen Versionen verkauft, darunter eine mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb, die eine maximale Leistung von 300 kW und ein maximales Drehmoment von 680 Nm bietet.Es wird erwartet, dass GWM ORA den Nutzern weltweit mehr hochwertige reine Elektromodelle zur Verfügung stellt und für ein saubereres, sichereres und intelligenteres Reiseerlebnis sorgt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1935058/GWM_ORA_Lightning_Cat_Rolled_Out_with_Emphasis_on_Safety.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-ora-lightning-cat-mit-schwerpunkt-auf-sicherheit-vorgestellt-301665746.htmlPressekontakt:Pupu Li,13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5359011