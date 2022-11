"Life is Better with Fruit & Vegetables" ist ein von der EU finanziertes Programm, das sich an Millennials richtet und die Erhöhung ihres Wissensniveaus bezüglich Nährwertvorteil, Vielseitigkeit, Nachhaltigkeit und praktische Anwendung von Obst und Gemüse zum Ziel hat. Junge Europäer im Alter von 25 bis 35 stellen eine wichtige demografische Gruppe von...

Den vollständigen Artikel lesen ...