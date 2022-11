Der Präsident des größten portugiesischen Verbandes von Zitrusfruchtproduzenten AlgarOrange schätzt, dass die Produktion an der Algarve in diesem Jahr um 15 bis 20 % steigen wird. José Oliveira wies darauf hin, dass in der Region, in der fast 90 % der Zitrusfrüchte in Portugal erzeugt werden, die Produktion in diesem Jahr "um 15 bis 20 % im Vergleich zu einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...