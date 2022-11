DJ MÄRKTE ASIEN/Vor Fed-Entscheid dominiert Vorsicht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte agieren die Anleger an den Börsen in Ostasien und Australien meist zurückhaltend. Beobachter verweisen auf den Zinsentscheid der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind. Dazu kommen negative Vorgaben der Wall Street.

In Tokio tendiert der Nikkei-225-Index knapp behauptet. In Seoul notiert der Kospi leicht im Plus. Der australische Aktienmarkt schloss 0,1 Prozent höher.

Deutlicher nach oben geht es mit den chinesischen Börsen. In Schanghai gewinnt der Composite-Index 1,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index rückt in Hongkong um 2,5 Prozent vor. Hier dürfte weiter die Hoffnung auf ein baldiges Ende der pandemiebedingten Einschränkungen stützen.

Bei Einzelwerten macht die Bilanzsaison die Kurse. In Tokio verbessern sich Sony um 6,7 Prozent, nachdem das Unternehmen den Ausblick erhöht hat. Auch Nippon Steel (+2,2%) gibt sich für das Geschäftsjahr optimistischer.

In Seoul nehmen Anleger bei Kepco Engineering & Construction nach dem Kurssprung um 30 Prozent vom Dienstag Gewinne mit; die Aktie gibt um 8,4 Prozent nach. Doosan Enerbility verbilligen sich um 5,3 Prozent. Beide Titel hatten am Vortag von einer Absichtserklärung Südkoreas und Polens zum Bau eines Kernkraftwerks profitiert.

Steigende Ölpreise ziehen in der ganzen Region die Branchenaktien nach oben. Inpex gewinnen in Tokio 2,6 Prozent, Sinopec und CNOOC in Hongkong 2,2 bzw 2,6 Prozent. Santos und Woodside rückten in Sydney um 0,8 bzw 1,2 Prozent vor.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.986,70 +0,1% -6,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.653,38 -0,1% -4,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.339,20 +0,2% -21,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.013,60 +1,5% -17,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 15.834,22 +2,5% -37,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.125,36 -0,2% -1,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.446,00 +0,0% -6,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 0,9889 +0,1% 0,9875 0,9922 -13,0% EUR/JPY 145,85 -0,3% 146,30 146,52 +11,4% EUR/GBP 0,8588 -0,1% 0,8601 0,8609 +2,2% GBP/USD 1,1515 +0,3% 1,1480 1,1526 -14,9% USD/JPY 147,49 -0,5% 148,17 147,67 +28,1% USD/KRW 1.417,35 +0,0% 1.417,00 1.416,26 +19,2% USD/CNY 7,2732 -0,1% 7,2775 7,2725 +14,4% USD/CNH 7,2844 -0,3% 7,3084 7,2856 +14,6% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8496 7,8493 +0,7% AUD/USD 0,6423 +0,4% 0,6395 0,6438 -11,5% NZD/USD 0,5869 +0,5% 0,5841 0,5870 -14,0% Bitcoin BTC/USD 20.488,93 +0,1% 20.473,58 20.626,44 -55,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,65 88,37 +1,4% +1,28 +28,4% Brent/ICE 95,79 94,65 +1,2% +1,14 +30,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 116,19 -100,0% -116,19 +86,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.651,86 1.646,94 +0,3% +4,92 -9,7% Silber (Spot) 19,69 19,63 +0,3% +0,05 -15,6% Platin (Spot) 955,40 948,45 +0,7% +6,95 -1,6% Kupfer-Future 3,50 3,47 +0,9% +0,03 -20,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

DJG/cln/ros

November 02, 2022 01:41 ET (05:41 GMT)

