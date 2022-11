BP hat gestern die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt (mehr dazu lesen Sie hier) - und die kamen gut an. So hat die US-Investmentbank Goldman Sachs die BP-Aktien mit einem Kursziel von 700 Pence (umgerechnet 8,13 Euro) auf der "Conviction Buy List" belassen. Daraus errechnet sich Aufwärtspotenzial von 44 Prozent. Die Eckdaten des Öl- und Gaskonzerns seien stark, schrieb Analyst Michele della Vigna. Begleitet worden seien sie zudem von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs in Höhe von 2,5 Milliarden ...

