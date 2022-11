Das KI-gestützte, Cloud-basierte Garantiemanagementsystem von Tavant wird in 180 Märkten von über 40.000 Anwendern genutzt werden

Tavant, ein Anbieter digitaler Produkte und Lösungen und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Service Lifecycle Management, gab heute bekannt, eine Partnerschaft mit der Daimler Truck AG (DTAG), einem der größten Nutzfahrzeughersteller der Welt, geschlossen zu haben, um Lösungen für das Garantie- und Forderungsmanagement für seine europäischen Marken anzubieten.

"Nach der Einführung wird Tavant Warranty eine nahtlose Integration mit allen Backend- und Frontend-Systemen ermöglichen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen vorantreiben, die Konfigurierbarkeit verbessern und die Produktivität steigern. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit Daimler Truck. Diese Allianz bereitet den Weg für großartige Synergien, die das Tempo der Service-Innovation beschleunigen", so Vikas Khosla, Chief Revenue Officer, Hitech, Tavant.

Als führendes Unternehmen im IDC MarketScape für Garantie- und Servicevertragsmanagement bietet Tavant Warranty eine Softwarelösung der nächsten Generation für das Garantiemanagement. Die Lösung setzt auf KI und maschinelles Lernen, die den Garantie- und Serviceprozess transformieren, indem sie sich permanent an eine analytisch orientierte Entscheidungsfindung anpassen. Hersteller können so intelligente Garantieentscheidungen treffen und sich auf komplexere und wichtigere wertorientierte Problemstellungen konzentrieren.

"Diese Kooperation verdeutlicht unser Engagement für digitales Wachstum. Die vernetzten Service-Lifecycle-Lösungen von Tavant lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren, um die Geschäftsprozesse zu harmonisieren. Im Zuge dieser Transformation werden wir ein modernes, zukunftsweisendes und integriertes Garantie- und Kulanzsystem implementieren, eine 360°-Sicht auf den Service-Lebenszyklus bieten und den Kunden ein hervorragendes After-Sales-Erlebnis garantieren", so Roshan Pinto, Head of Manufacturing bei Tavant.

Tavant mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, ist ein Anbieter von digitalen Produkten und Plattformen, der für seine Kunden in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum beeindruckende Ergebnisse erzielt. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter und ist als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Tavant kreiert ein KI-gestütztes intelligentes Unternehmen, indem es das Kundenerlebnis neu definiert, die operative Effizienz steigert und die Zusammenarbeit verbessert. Besuchen Sie Tavant auf LinkedIn und Twitter.

