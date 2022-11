The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2022ISIN NameFR0011349349 COLLEC.TERRITORIALE 12-22XS1711933033 SWEDBANK 17/22 MTNCH0517825300 TANNER S.FIN. 20/22DE000A18XAR3 TERRIGENA EUR. 15/22 DXS1903671854 SCENERY JOUR 18/22US05565QCB23 BP CAP.MKTS 12/22CH0319403736 PFZ.SCHW.KT.BKN 16-22 479US12803X2B68 CAIXA EC.FED. 12/22 REGSXS1317305198 CARNIVAL 15/22US06366RJJ59 BK MONTREAL 12/22 MTNUS00287YAL39 ABBVIE 2022XS1907535576 E.M.I.S.FIN. 18/22 MTNHK0000536349 AGR.DEV.CHN 19/22XS2077586712 MERC.B.FI.CA 19/22 MTNXS1711550456 HUARONG FIN.2017 17/UND.US539439AP41 LLOYDS BKG GRP 17/23 FLRLU0328682074 PICTET-BIOTECH NAM.HI EO INVESTMENT