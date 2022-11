DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

TAGESTHEMA

Bei den Verlautbarungen der US-Notenbank am Abend gilt das Augenmerk Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu den weiteren Zinserhöhungen ab Dezember. Denn die US-Notenbanker haben bereits angedeutet, dass sie bei der aktuellen Sitzung den Leitzins um 75 Basispunkte auf die Spanne 3,75 bis 4,00 Prozent anheben werden. Es wäre die vierte Anhebung in Folge in dieser Größe im Versuch, die Inflation zu dämpfen. Einige Notenbanker haben vor kurzem signalisiert, dass sie die Zinsen nach dieser Woche weniger stark erhöhen wollen und möglicherweise Anfang nächsten Jahres nicht mehr anheben wollen, um zunächst die Auswirkungen der Maßnahmen zu sehen. Hintergrund ist das wachsende Risiko, dass die Fed die Zinsen zu stark anheben und eine unnötig starke Abkühlung verursachen könnte. Der Dezember wäre ein natürlicher Zeitpunkt, um das Tempo zu verlangsamen, weil die Notenbanker bei dieser Sitzung neue Projektionen verwenden könnten, um zu zeigen, dass sie einen höheren Spitzen- oder Endzinssatz erwarten, als sie zuvor angenommen hätten, sagt Ellen Meade, Ökonomin an der Duke University und ehemalige Beraterin der Fed. Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass es für die Fed schwierig sein wird, das Tempo zu drosseln, weil sie davon ausgehen, dass die Inflation weiterhin stärker steigen wird als von anderen Analysten prognostiziert. Bei ihrer September-Sitzung gingen die Notenbanker davon aus, dass sie den Zinssatz bis Anfang nächsten Jahres auf mindestens 4,60 Prozent anheben müssten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Auto1 Group SE, Zwischenbericht 3Q

07:30 DE/Evotec SE, Mitteilung zum Kapitalmarkttag

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q

13:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate

21:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

21:03 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

22:40 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz September Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5 Mrd Euro zuvor: +1,2% Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 45,7 1. Veröff.: 45,7 zuvor: 47,8 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +14.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,5% - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 46,9 zuvor: 48,3 - FR 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 47,7 1. Veröff.: 47,4 zuvor: 47,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 48,4 - US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +195.000 Stellen zuvor: +208.000 Stellen

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.400,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 3.873,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 11.362,25 +0,3% Nikkei-225 27.663,39 -0,1% Schanghai-Composite 3.002,80 +1,1% Hang-Seng-Index 15.827,17 +2,4% +/- Ticks Bund -Future 138,66 -10 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 13.338,74 +0,6% DAX-Future 13.366,00 +0,7% XDAX 13.348,31 +0,7% MDAX 24.019,05 +1,4% TecDAX 2.857,47 +0,4% EuroStoxx50 3.651,02 +0,9% Stoxx50 3.566,13 +0,6% Dow-Jones 32.653,20 -0,2% S&P-500-Index 3.856,10 -0,4% Nasdaq-Comp. 10.890,85 -0,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,74 +23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zum Tag der Fed dürfte das Geschäft an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch deutlich abflauen. "Nach der Rally um 1.400 Punkte hängt nun alles von der US-Notenbank ab", so ein Händler mit Blick auf den DAX. Viele Marktteilnehmer hätten zuletzt ihre Shorts gedeckt. "Sollte die US-Notenbank nun wie erhofft eine Verlangsamung bei den Leitzinserhöhungen ankündigen, dürften DAX & Co noch 2 oder 3 Tage weiter zulegen", so der Händler. Mehr sollten Anleger angesichts der überkauften Situation nicht erwarten. Sollte die US-Notenbank den Markt enttäuschen, dürfte es ein paar Gewinnmitnahmen geben und der Markt in ein "mixed picture" umschlagen, meint er. Ein Rückfall Richtung Jahrestiefs oder gar in die Baisse sei aber auch dann nicht zu erwarten.

Rückblick: Nachdem zunächst frische Kapitalzuflüsse zum Monatsanfang die Kurse stärker angetrieben hatten, setzten später Gewinnmitnahmen ein, auch weil die Renditen wieder stiegen und die Wall Street schwächelte. Positive US-Daten ließen Zweifel aufkommen, ob die Fed ab Dezember den Fuß vom geldpolitischen Gaspedal nehmen werde, eine Spekulation, die zunächst noch für Auftrieb gesorgt hnatte. Nach einer Achterbahnfahrt schloss die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen etwas niedriger. Die Bank of England hatte mit Anleiheverkäufen begonnen. Für Ocado ging es um knapp 39 Prozent nach oben. Das Technologieunternehmen hatte einen weiteren Vertrag für seinen Lagertechnologiedienst in Südkorea abgeschlossen. Prosus stiegen um gut 9 Prozent. Grund dafür war das starke Plus der Aktie von Tencent, der größten Prosus-Beteiligung, in Reaktion auf Gerüchte von Citic-Kaufinteresse an Tencent. BP kletterten um 1,4 Prozent nach stark ausgefallenen Quartalszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Die Verlierer des bisherigen Börsenjahres im DAX Vonovia (+2,5%), Puma (+3,6%) und Zalando (+4,2%) erholten sich deutlich. Hellofresh und Delivery Hero legten um jeweils 7,5 Prozent zu. Varta gewannen 8,2 Prozent. Im SDAX zogen Shop Apotheke und About You um je 7,6 Prozent an. Scayle, eine Plattform von About You, hat 2022 bisher Neukunden mit einem Umsatzvolumen von etwa 100 Millionen Euro gewonnen. Die bislang gut gelaufenen Beiersdorf (-1,8%) und Deutsche Börse (-1,6%) wurden dagegen verkauft. Größter DAX-Verlierer waren nachrichtenlos Sartorius mit einem Minus von 3,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Kurs von Software AG reagierte tendenziell positiv auf die Nachricht reagiert, dass das Unternehmen seine Personalchefin verliert, nachdem erst vorige Woche der Finanzvorstand seinen Abschied zum Jahresende angekündigt hatte. Bei Lang & Schwarz wurden Software zuletzt bei 22,31 Euro gesehen, verglichen mit 22,18 zum Xetra-Schluss.

USA - AKTIEN

Leichter - Nach einem festen Start machten sich wieder Zinssorgen breit. Anfangs dominierte die Hoffnung auf einen ab Dezember moderateren Zinserhöhungskurs der US-Notenbank, ehe dann neue US-Konjunkturdaten vielfach besser ausfielen als gedacht. Die positiven Konjunktursignale könnten aber Bedenken der US-Notenbanker zerstreuen, dass weitere starke Zinserhöhungen für die US-Wirtschaft nicht verkraftbar sind, ohne in eine Rezession abzugleiten, so die Spekulation am Markt. Eine weitere, die vierte Zinserhöhung um 75 Basispunkte zur Bekämpfung der Inflation am Mittwoch gilt als ausgemacht, wie es danach weiter geht, darüber gehen die Meinungen am Markt noch auseinander. Zur anfangs noch guten Laune hatte auch die bislang überraschend positiv verlaufende Berichtssaison beigetragen. Dazu kamen ermutigende Berichte, wonach China seine Null-Covid-Politik lockern könnte. Für Goodyear ging um rund 15 Prozent abwärts. Der Reifenhersteller verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen und sprach von andauernden Belastungen durch Inflation und Dollarstärke. Pfizer zogen um 3,1 Prozent an. Der Pharmariese rechnet für das Gesamtjahr mit einem höheren Umsatz mit seinem Corona-Impfstoff als bisher. Das beflügelte auch den Kurs des deutschen Impfstoffpartners Biontech (+4,7%). Uber sprangen um 12 Prozent, nachdem der Mobilitätsdienstleister mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick gegeben hatte. Im Sog ging es für das Wettbewerberpapier Lyft um 3,5 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,54 +6,6 4,47 380,6 5 Jahre 4,26 +2,3 4,24 300,4 7 Jahre 4,16 +1,2 4,15 272,4 10 Jahre 4,05 +0,1 4,05 253,7 30 Jahre 4,10 -9,4 4,20 220,5

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 02, 2022 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.