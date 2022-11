DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

TAGESTHEMA

Bei den Verlautbarungen der US-Notenbank am Abend gilt das Augenmerk Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu den weiteren Zinserhöhungen ab Dezember. Denn die US-Notenbanker haben bereits angedeutet, dass sie bei der aktuellen Sitzung den Leitzins um 75 Basispunkte auf die Spanne 3,75 bis 4,00 Prozent anheben werden. Es wäre die vierte Anhebung in Folge in dieser Größe im Versuch, die Inflation zu dämpfen. Einige Notenbanker haben vor kurzem signalisiert, dass sie die Zinsen nach dieser Woche weniger stark erhöhen wollen und möglicherweise Anfang nächsten Jahres nicht mehr anheben wollen, um zunächst die Auswirkungen der Maßnahmen zu sehen. Hintergrund ist das wachsende Risiko, dass die Fed die Zinsen zu stark anheben und eine unnötig starke Abkühlung verursachen könnte.

Der Dezember wäre ein natürlicher Zeitpunkt, um das Tempo zu verlangsamen, weil die Notenbanker bei dieser Sitzung neue Projektionen verwenden könnten, um zu zeigen, dass sie einen höheren Spitzen- oder Endzinssatz erwarten, als sie zuvor angenommen hätten, sagt Ellen Meade, Ökonomin an der Duke University und ehemalige Beraterin der Fed. Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass es für die Fed schwierig sein wird, das Tempo zu drosseln, weil sie davon ausgehen, dass die Inflation weiterhin stärker steigen wird als von anderen Analysten prognostiziert.

Bei ihrer September-Sitzung gingen die Notenbanker davon aus, dass sie den Zinssatz bis Anfang nächsten Jahres auf mindestens 4,60 Prozent anheben müssten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

21:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

21:03 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

22:40 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +195.000 Stellen zuvor: +208.000 Stellen

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.874,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.365,75 +0,3% Nikkei-225 27.663,39 -0,1% Hang-Seng-Index 15.827,17 +2,4% Kospi 2.335,33 +0,0% Shanghai-Composite 3.002,90 +1,1% S&P/ASX 200 6.986,70 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte agieren die Anleger an den Börsen in Ostasien und Australien meist zurückhaltend. Beobachter verweisen auf den Zinsentscheid der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind. Dazu kommen negative Vorgaben der Wall Street. Deutlicher nach oben geht es mit den chinesischen Börsen. Hier dürfte weiter die Hoffnung auf ein baldiges Ende der pandemiebedingten Einschränkungen stützen. Bei Einzelwerten macht die Bilanzsaison die Kurse. In Tokio verbessern sich Sony um 6,7 Prozent, nachdem das Unternehmen den Ausblick erhöht hat. Auch Nippon Steel (+2,2%) gibt sich für das Geschäftsjahr optimistischer. In Seoul nehmen Anleger bei Kepco Engineering & Construction nach dem Kurssprung um 30 Prozent vom Dienstag Gewinne mit; die Aktie gibt um 8,4 Prozent nach. Doosan Enerbility verbilligen sich um 5,3 Prozent. Beide Titel hatten am Vortag von einer Absichtserklärung Südkoreas und Polens zum Bau eines Kernkraftwerks profitiert. Steigende Ölpreise ziehen in der ganzen Region die Branchenaktien nach oben. Inpex gewinnen in Tokio 2,6 Prozent, Sinopec und CNOOC in Hongkong 2,2 bzw 2,6 Prozent. Santos und Woodside rückten in Sydney um 0,8 bzw 1,2 Prozent vor.

US-NACHBÖRSE

Geschäftszahlen von - unter anderem - Advanced Micro Devices (AMD) und Airbnb haben den nachbörslichen Handel am Dienstag bestimmt. AMD gewannen 4,2 Prozent, obwohl der Chiphersteller im dritten Quartal die Erwartungen knapp verfehlt hatte und auch der Ausblick die Konsensschätzungen von Analysten verfehlte. Einige Marktteilnehmer hätten aber ein noch schlechteres Abschneiden erwartet, erklärten Händler das deutliche Kursplus. Airbnb vermeldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz, enttäuschte aber mit einem verhaltenen Ausblick auf das Schlussquartal. Die Aktie fiel um 5,4 Prozent. Einen Satz von gut 16 Prozent machte dagegen der Kurs von Match Group. Die Mutter der Dating-Plattform Tinder hatte den Umsatz überraschend gesteigert und auch mehr verdient als erwartet. Verhalten positiv wurden die Zahlen von Electronic Arts (+0,2%) aufgenommen. Der Anbieter von Videospielen senkte zudem den Ausblick und begründete dies unter anderem mit dem starken Dollar. Beim Snack- und Süßigkeitenhersteller Mondelez (+3,5%) schrumpfte der Gewinn weniger stark als erwartet. Die Kunden kauften Produkte wie Kekse der Marke Oreo trotz Preiserhöhungen, berichtete das Unternehmen. Man stelle fest, dass die Verbraucher eher bei größeren Anschaffungen sparten, während Schokolade etwas sei, "ohne das sie nicht leben könnten", so CEO Dirk Van de Put. Nicht gut lief es für Cheesecake Factory, deren Kurs um 7,4 Prozent nachgab. Die Restaurantkette war wider Erwarten in die roten Zahlen gerutscht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.653,20 -0,2% -79,75 -10,1% S&P-500 3.856,10 -0,4% -15,88 -19,1% Nasdaq-Comp. 10.890,85 -0,9% -97,30 -30,4% Nasdaq-100 11.288,95 -1,0% -116,62 -30,8% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 928 Mio 1,2 Mrd Gewinner 1.890 1.501 Verlierer 1.315 1.708 Unverändert 138 149

Leichter - Nach einem festen Start machten sich wieder Zinssorgen breit. Anfangs dominierte die Hoffnung auf einen ab Dezember moderateren Zinserhöhungskurs der US-Notenbank, ehe dann neue US-Konjunkturdaten vielfach besser ausfielen als gedacht. Die positiven Konjunktursignale könnten aber Bedenken der US-Notenbanker zerstreuen, dass weitere starke Zinserhöhungen für die US-Wirtschaft nicht verkraftbar sind, ohne in eine Rezession abzugleiten, so die Spekulation am Markt. Eine weitere, die vierte Zinserhöhung um 75 Basispunkte zur Bekämpfung der Inflation am Mittwoch gilt als ausgemacht, wie es danach weiter geht, darüber gehen die Meinungen am Markt noch auseinander. Zur anfangs noch guten Laune hatte auch die bislang überraschend positiv verlaufende Berichtssaison beigetragen. Dazu kamen ermutigende Berichte, wonach China seine Null-Covid-Politik lockern könnte. Für Goodyear ging um rund 15 Prozent abwärts. Der Reifenhersteller verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen und sprach von andauernden Belastungen durch Inflation und Dollarstärke. Pfizer zogen um 3,1 Prozent an. Der Pharmariese rechnet für das Gesamtjahr mit einem höheren Umsatz mit seinem Corona-Impfstoff als bisher. Das beflügelte auch den Kurs des deutschen Impfstoffpartners Biontech (+4,7%). Uber sprangen um 12 Prozent, nachdem der Mobilitätsdienstleister mit dem Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen optimistischen Ausblick gegeben hatte. Im Sog ging es für das Wettbewerberpapier Lyft um 3,5 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,54 +6,6 4,47 380,6 5 Jahre 4,26 +2,3 4,24 300,4 7 Jahre 4,16 +1,2 4,15 272,4 10 Jahre 4,05 +0,1 4,05 253,7 30 Jahre 4,10 -9,4 4,20 220,5

Die Renditen am Anleihemarkt verringerten in Reaktion auf die besser als gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten anfängliche Abschläge deutlich, insbesondere am kurzen Ende. Die Zehnjahresrendite lag zuletzt minimal höher bei 4,05 Prozent, im Zweijahresbereich ging es um fast 7 Basispunkte nach oben auf 4,54 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD EUR/USD 0,9880 +0,1% 0,9875 0,9922 -13,1% EUR/JPY 145,64 -0,5% 146,30 146,52 +11,3% EUR/GBP 0,8590 -0,1% 0,8601 0,8609 +2,2% GBP/USD 1,1502 +0,2% 1,1480 1,1526 -15,0% USD/JPY 147,38 -0,5% 148,17 147,67 +28,0% USD/KRW 1.418,27 +0,1% 1.417,00 1.416,26 +19,3% USD/CNY 7,2678 -0,1% 7,2775 7,2725 +14,3% USD/CNH 7,2808 -0,4% 7,3084 7,2856 +14,6% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8496 7,8493 +0,7% AUD/USD 0,6419 +0,4% 0,6395 0,6438 -11,6% NZD/USD 0,5868 +0,5% 0,5841 0,5870 -14,0% Bitcoin BTC/USD 20.470,56 -0,0% 20.473,58 20.626,44 -55,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den sich erholenden Renditen machte auch der Dollar zunächst verlorenes Terrain wieder gut. Der Dollarindex lag zuletzt wenig verändert auf dem Niveau des Vortages, der Euro kostete 0,9876 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

