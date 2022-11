Am Dienstag haben Spekulationen über ein baldiges Ende der harten Null-Covid-Politik eine Rally bei China-Aktien ausgelöst und die chinesischen Börsen deutlich ins Plus befördert. Einen Tag später geht die Rally in die nächste Runde. Auch am Mittwoch schieben sich die chinesischen Aktienmärkte weiter nach oben, wovon der Dax ebenfalls profitiert. Am Dienstag kam es im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...