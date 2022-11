Der österreichische Technologiekonzern AMS Osram hat im dritten Quartal weniger umgesetzt als im Vorjahr und auch weniger verdient. Die Mittelfristziele wurden in der Folge leicht reduziert.Unterpremstätten - Der österreichische Technologiekonzern AMS Osram hat im dritten Quartal weniger umgesetzt als im Vorjahr und auch weniger verdient. Die Mittelfristziele wurden in der Folge leicht reduziert. Ausserdem schreibt das Unternehmen 335 Millionen Euro ab. Der Umsatz des an der Schweizer Börse kotierten Unternehmens belief sich auf 1,21 Milliarden Euro. Das sind 6 Prozent weniger als...

Den vollständigen Artikel lesen ...