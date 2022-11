Vierzig Prozent des Energiesystems seien "schwer beschädigt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson in Kiew.Kiew - Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft noch vor Beginn des Winters auf Hilfe der EU bei der Wiederherstellung des durch russische Angriffe schwer angeschlagenen Energienetzes der Ukraine. Vierzig Prozent des Energiesystems seien «schwer beschädigt», sagte der Staatschef bei einem Treffen mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Dienstag in Kiew. «Wir werden alles tun, um die Menschen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...