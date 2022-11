DJ Talanx baut Türkei-Geschäft mit Zukauf und Joint Venture aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherer Talanx baut sein Geschäft in der Türkei über eine Akquisition und ein Joint Venture aus.

Wie die Hannover-Rück-Mutter mitteilte, erwirbt die türkische Tochter HDI Sigorta, ein Unternehmen der HDI international AG, 60 Prozent der Anteile des auf Biometrie-Produkte spezialisierten Unternehmens Fiba Pension und Life. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Fiba Group, einem der größten türkischen Unternehmen, sei geschlossen worden.

Zudem gründet HDI Sigorta A.S. gemeinsam mit der Fiba-Group-Tochter Fibabanka ein Joint Venture für digitale Sachversicherungen. Ziel des Joint Ventures sei es, eine digitale Plattform für alle Vertriebskanäle von Versicherungen anzubieten. Damit soll das Geschäft um Biometrie-Produkte erweitert, das Nicht-Kfz-Geschäft vergrößert und die Marktposition im Nicht-Leben-Bereich sowie die Fähigkeiten im Bereich Digitalisierung ausgebaut werden. Über eine exklusive Bancassurance-Vereinbarung sollen zudem die Vertriebskanäle der Fiba Pension und Life genutzt werden können.

Finanzieren will Talanx die Transaktionen aus bestehenden liquiden Mitteln. Der Abschluss der Akquisition von 60 Prozent der Anteile an Fiba Pension und Life soll zum ersten Quartal 2023 erfolgen, die Gründung des Nicht-Leben Joint Ventures mit Fibabanka innerhalb des ersten Halbjahres 2023.

Über den Kaufpreis für Fiba Pension und Life haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Fiba Pension und Life ist den Angaben zufolge der neuntgrößte Lebensversicherer in der Türkei, mit Bruttoprämien von 33 Millionen Euro. Fiba Pension und Life sei die Nummer 10 im Markt für fondsgebundene private Altersvorsorge in der Türkei. HDI Sigorta hatte 2021 ein Bruttoprämienvolumen von 419 Millionen Euro, was einem Marktanteil von rund 5,5 Prozent entspeche.

November 02, 2022

