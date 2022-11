Anleihen Finder-Musterdepotspiel

Die Aktualisierung der Musterdepot-Spielrunde zu "Halloween" (31.10.) passt ganz gut ins Bild, denn alle Teilnehmer müssen "blutige" Kursverluste in ihren Depots hinnehmen. Spitzenreiter Markus Stillger fällt zwar sanft (Rendite von +14,68% zu Ende Oktober), dafür aber sehr deutlich (Vormonat: +32,90%). Manuela Tränkel, weiterhin auf Rang 2 im Klassement, verliert von allen Teilnehmern zwar am wenigsten, rutscht aber tiefer in den roten Bereich (Rendite von -6,17%). Für Hans Hans-Jürgen Friedrich ist es hingegen ein richtiger Halloween-Albtraum, denn in seinem Depot geht es rapide abwärts, er rutscht mit seinem Depot tiefrot auf -30,96% zum 31. Oktober 2022 (Vormonat: -13,26%). Hauptverantwortlich dafür sind die drastischen Kursverluste bei den Anleihen der MRG-Unternehmen Metalcorp, R-Logitech und Agri Resources, die in Verbindung mit der ausgebliebenen Anleihe-Rückzahlung (Anleihe 2017/22) der Metalcorp Group S.A. stehen.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 31.10.2022 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet sich eine große Ansicht***

Markus Stillger Manuela Tränkel Hans-Jürgen Friedrich

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

Zweiwöchentlich haben die Investment-Profis die Möglichkeit, ihre Portfolios anzupassen. Dabei erklären Sie, warum Sie in welche Unternehmensanleihe investiert haben. Das Startkapital liegt bei 50.000 Euro. Maximal 15 unterschiedliche Anleihen dürfen im Portfolio aufgenommen werden, mind. 33% des Portfolios muss dabei aus sog. ...

