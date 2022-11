Andritz und LUT University (Lappeenranta-Lahti University of Technology) eröffnen Anfang November auf dem LUT-Campus in Lahti ein Forschungslabor für die gemeinsame Entwicklung nachhaltiger Fasertechnologien. Das neue Forschungslabor und die akademische Expertise der LUT sollen einen deutlichen Mehrwert im Bereich der Forschung und Innovation bringen, betont Andritz. Die Zusammenarbeit mit LUT würde die Entwicklung hocheffizienter, nachhaltiger Produkte und Technologien von Andritz unterstützen, heißt es. Kari Tuominen, Geschäftsführer von Andritz Oy, erklärt: "Die Ansiedlung des Forschungslabors in Lahti ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen den Forschern von Andritz und LUT. Die bisherige Zusammenarbeit war für beide ...

