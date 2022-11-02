BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 60 (64,30) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1525 (1459) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT VGP AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 70 (125) EURBERENBERG HEBT RED ELECTRICA AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 15,70 (15) EURBERNSTEIN SENKT ITM POWER AUF 'MARKET-PERFORM' (OP) - ZIEL 95 (370) PENCECITIGROUP SENKT STORA ENSO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 14,50 (22) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR BP AUF 527 (472) PENCE - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT DANSKE BANK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 148 (113) DKKGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 7,60 (6,20) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 3800 (4050) PGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 83,6 (82,6) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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