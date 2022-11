C-Level-Beförderungen im operativen Betrieb, im Vertrieb, in der Produktentwicklung und im Personalwesen helfen Pricefx, die strategischen Ziele seiner nächsten Entwicklungsphase zu verwirklichen

Das Unternehmen verzeichnete 350 Umsatzwachstum im dritten Quartal 2022 im Jahresvergleich und gewann mehr Neukunden als in vorherigen Quartalen

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Preissoftware, stellte heute sein neues Führungsteam zum Abschluss eines der stärksten Quartale der Firmengeschichte vor und gab mehrere bedeutende Geschäftsabschlüsse bekannt.

Aaron Werner, der im Januar zum Chief Operating Officer befördert wurde, um interne Betriebsabläufe wie IT, Recht und Compliance zu beaufsichtigen, wird seinen Aufgabenbereich erweitern und für die gesamte externe Kundenbetreuung verantwortlich sein. Die neue Funktion von Aaron Werner bekräftigt das Ziel von Pricefx, die Projektanlaufzeiten zu verkürzen, um noch schneller einen geschäftlichen Nutzen für seine Kunden bereitstellen zu können.

Darüber hinaus beförderte das Unternehmen Tim Shorter zum Chief Sales Officer eine neu geschaffene Position, die geschaffen wurde, um die globale Expansion zu beschleunigen. In seiner früheren Rolle als Senior Vice President, Americas and APAC, war Tim Shorter maßgeblich an einer Vielzahl wichtiger Geschäftsabschlüsse beteiligt, die ein 350-prozentiges Wachstum der jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR, Annual Recurring Revenue) im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vergleichsquartal sowie ein 69-prozentiges Wachstum (ARR) seit Jahresbeginn ermöglichten.

Der ehemalige Chief Customer Officer Billy Graham wurde zum Chief Product Officer ernannt, um den gesamten Produkt- und Engineering-Bereich zu leiten. Unter der Führung von Billy Graham brachte Pricefx neue Produktinnovationen auf den Markt, darunter das Hurricane-Release, das unter anderem die Verkaufsvergütungsfunktionen einführte. Pricefx gewinnt weiterhin Branchenauszeichnungen für herausragende Produktinnovationen.

Daniela Hylmarová wurde zum Chief People Officer von Pricefx befördert und ist ab sofort für die Skalierung des Pricefx-Teams verantwortlich. In dieser Funktion wird sie zu einem schnellen Geschäftswachstum beitragen, indem sie ein hohes Maß an Engagement und eine starke Unternehmenskultur fördert. Sie bringt ein umfangreiches Know-how im Personalwesen mit, einschließlich Rekrutierung von Talenten, Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung und Persönlichkeitsentwicklung, und verfügt über die Fähigkeit, ihre Führungsqualitäten in allen Ländern und Kulturen anwenden zu können. Zuvor war Daniela Hylmarová Senior Vice President of People.

"Es ist mir eine Freude, Spitzenkräfte bei Pricefx zu befördern, um unser Führungsteam zu verstärken und die vor uns liegenden wichtigen Chancen wahrnehmen zu können", so Ronak Sheth, CEO von Pricefx. "Mit der neuen Rolle von Aaron Werner verbessern wir erneut unsere Kundenorientierung und Entwicklungsprogramme, die den Wert für unsere Kunden maximieren. Tim Shorter ist ein enthusiastischer Vertriebsleiter, der uns helfen wird, unser Umsatzwachstum zu steigern und unsere rasche Expansion in neue Märkte voranzutreiben. Die langjährige Erfahrung und Expertise von Billy Graham im Bereich der Preisgestaltung werden von großer Bedeutung für die weitere Einführung neuer innovativer Funktionen sein, die unseren Kunden wichtige Geschäftsvorteile liefern. Mit ihrer Leidenschaft für Menschen wird Daniela Hylmarová uns weiterhin unterstützen, die besten Talente der Branche anziehen und binden zu können. Mit diesen vielversprechenden Persönlichkeiten in unserem Führungsteam ist Pricefx bestens aufgestellt, um unser Wachstum international zu beschleunigen und weltweit erfolgreich zu sein."

Über Pricefx

Als weltweit führender Anbieter von SaaS-Preissoftware bietet Pricefx eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Preismanagement-Plattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und äußerst niedrige Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen jeder Größenordnung in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für die Herausforderungen von Unternehmen hinsichtlich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Gewinnerzielung ("Plan, Preis und Profit"). Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

