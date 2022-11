Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der FED-Entscheidung werden sich die Marktteilnehmer wohl in Zurückhaltung üben, so die Analysten der Helaba.Mit einem Zinsschritt sei vor dem Hintergrund der hohen Inflationsraten und angesichts eines soliden Wirtschaftswachstums zu rechnen. Zudem sei die Arbeitsmarktlage weiter sehr robust und lasse noch keine Anzeichen einer Abkühlung erkennen. Eine Erhöhung der Leitzinsen um 75 BP auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00% werde sowohl von Ökonomen als auch von Marktteilnehmern als wahrscheinlich angesehen, zumal vonseiten der FOMC-Mitglieder in den letzten Wochen nur vereinzelt die Forderung nach einem abflachenden Zinspfad geäußert worden sei. ...

