Rückblick: Der deutsche Leitindex ist positiv in den neuen Monat gestartet. Dabei konnten die Blue Chips den Handel am gestrigen Dienstag zunächst mit einem 91 Punkte breiten Gap bei 13'345 eröffnen und am frühen Nachmittag bis auf das Tageshoch bei 13'444 Zählern steigen. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne jedoch sukzessive ab, sodass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...