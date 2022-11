Düsseldorf (ots) -LeasePlan Deutschland, einer der führenden Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter, kooperiert mit Shell Recharge Solutions. Im Rahmen der Zusammenarbeit erhalten Flottenkunden von LeasePlan und deren Fahrer Zugang zu intelligenten Ladelösungen - ob beim Laden am Arbeitsplatz, zu Hause oder an öffentlichen Stationen.Melanie Lane, CEO von Shell Recharge Solutions: "Wir freuen uns sehr, mit LeasePlan einen der größten Leasinganbieter in Europa bei seinen Bemühungen zu unterstützen, die E-Mobilität weiterzuverbreiten. In den letzten zehn Jahren sind immer mehr Menschen auf Elektrofahrzeuge umgestiegen und Unternehmen haben einen großen Teil zur Elektrifizierung beigetragen. Um den Übergang sowohl für Unternehmen als auch für ihre Mitarbeiter nahtlos zu gestalten, benötigen Unternehmen ein intelligentes Ladeökosystem, das ihnen hilft, ihre Ladevorgänge zu überwachen und zu steuern. Wir sind stolz darauf, LeasePlan dabei zu unterstützen, sein Netto-Null-Ziel für seine Flotten bis 2030 zu erreichen."Roland Meyer, Geschäftsführer von LeasePlan: "Wir haben uns für Shell Recharge Solutions entschieden, da sie die gleichen Ziele verfolgen wie wir und Kunden bei ihrem Umstieg auf E-Mobilität unterstützen. Shell Recharge Solutions vertreibt umfassende Hardware und Softwarelösungen für zu Hause und den Arbeitsplatz und bietet Dienstwagenfahrern ein großes öffentliches Ladenetzwerk. Durch die Kooperation können wir die Finanzierungsangebote für Heimladelösungen erweitern. Fahrer können nun ihre Ladelösung unmittelbar bei Shell Recharge Solutions kaufen, ohne diese über ihren Arbeitgeber finanzieren zu müssen."Dienstwagenfahrer mit E-Fahrzeugen können eine Wallbox für das Laden zu Hause kaufen und ihr Auto so dauerhaft bequem und günstig laden - im Gegensatz zum Laden an öffentlichen Ladepunkten. Außerdem erhalten sie ein komplettes Servicepaket, das von der Installation bis hin zu einem Abrechnungssystem mit ihrem Arbeitgeber - dem Kunden von LeasePlan - reicht. Für die Heimladepunkte inklusive Installation ist Shell Recharge Solutions zuständig.Mit dem Shell Recharge Ladechip und der App erhalten diese Fahrer Zugang zu den öffentlichen Ladepunkten im Roaming-Netzwerk. Dieses umfasst derzeit über 300.000 Ladepunkte in mehr als 35 europäischen Ländern. Zusätzliche Funktionen ermöglichen die smarte Steuerung des Homechargers per App. Des Weiteren gibt es Ladeübersichten, d.h. Berichte über die eigenen Ladevorgänge. Dazu zählen unter anderem Lademenge, -zeit und CO2-Ersparnis sowie Preise.Shell Recharge Solutions ergänzt das bestehende Angebot an Ladelösungen von LeasePlan. Zusammen wollen die Partner das Ladeerlebnis verbessern und den Umstieg auf die E-Mobilität vereinfachen. LeasePlan ist Gründungsmitglied der EV100-Initiative und bestrebt, eine führende Rolle beim Übergang von Verbrennungsmotoren zu alternativen Antrieben zu übernehmen. Das Unternehmen hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Nettoemissionen für den Kunden-Fuhrpark bis zum Jahr 2030 auf null zu reduzieren.-ENDE-Weitere Informationen:Über Shell Recharge Solutions:Shell Recharge Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Ladelösungen für E-Autos. Damit ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden eine sauberere Mobilität. Shell Recharge Solutions ist in Europa, Nordamerika und Asien tätig und bietet seinen Kunden branchenführende Produkte und Dienstleistungen an. Dazu gehören die Planung und Beratung, die Installation vor Ort sowie Energiemanagement und Wartung, egal ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs. Das Unternehmen ist Teil der Shell Group und greift auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit dem Laden von Elektrofahrzeugen zurück. Shell hat sich zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2050 ein emissionsfreies Energieunternehmen zu werden. Bis 2025 will Shell über 500.000 und bis 2030 über 2,5 Millionen Ladepunkte betreiben.Weitere Informationen finden Sie unter: https://shellrecharge.comÜber LeasePlan:LeasePlan ist einer der weltweit führenden Car-as-a-Service-Anbieter und betreut etwa 1,9 Millionen Fahrzeuge in 29 Ländern. Car-as-a-Service bezeichnet das Leasing und die Verwaltung von neuen Fahrzeugen für LeasePlan Kunden. Das Unternehmen bietet einen kompletten End-to-End-Service für eine typische Vertragslaufzeit von drei bis vier Jahren. LeasePlan ist bestrebt, eine führende Rolle beim Übergang von Verbrennungsmotoren zu alternativen Antrieben zu übernehmen und hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Nettoemissionen für den Kunden-Fuhrpark bis zum Jahr 2030 auf null zu reduzieren. Mit über 50 Jahren Erfahrung lautet die Mission von LeasePlan "What's next", also die Zukunft von nachhaltiger Mobilität mitzugestalten - damit sich LeasePlan Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.Weitere Informationen: www.leaseplan.com/corporateDie LeasePlan Deutschland GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LeasePlan Corporation N.V. in Amsterdam, Niederlande. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und ist einer der führenden Spezialisten für Autoleasing und Fuhrparkmanagement. Neben der Hauptverwaltung mit Niederlassung in Düsseldorf ist LeasePlan in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München sowie mit einem Regionalbüro in Berlin präsent. 