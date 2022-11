Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA ist der Stimmungsindex des Verarbeitenden Gewerbes erneut gesunken, so die Analysten der Helaba.Zwar könne sich der ISM-Index oberhalb der Expansionsschwelle halten, dennoch würden sich die Hinweise auf eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik mehren. Zudem habe die Subkomponente des Preisindexes deutlich nachgegeben. Marktteilnehmer würden nun mit Spannung auf die FOMC-Entscheidung heute Abend warten. Dabei gehe es nicht nur um die zu erwartende Zinserhöhung um wahrscheinlich 75 BP, sondern auch um die Frage, ob die FED eine langsamere Gangart in Aussicht stellen werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...