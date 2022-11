Die Analysten von Raiffeisen Research raten die S Immo-Aktie zu verkaufen. Die Nachfrist für das Übernahmeangebot der CPI Property Group für Aktien der S Immo endet am 18. November. "Das Angebot hat den Kurs der S Immo in den letzten Monaten unterstützt und wir erwarten nach Ablauf der Nachfrist eine Korrektur des Aktienkurses", so die Analysten. Sie meinen weiters: "Die CPI Property hält bereits einen Anteil von 79,2 Prozent an der S Immo, somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Streubesitz unter die Schwelle von 10 Prozent nach Ablauf der Nachfrist fallen, die Liquidität der Aktie geringer werden und ein potenzielles squeeze-out der Minderheitsaktionäre ermöglicht werden könnte. Weiters sorgten jüngste ...

