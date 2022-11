München, Bayern (ots) -Der Krieg gegen die Ukraine hat die Welt in geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit gestürzt. Auch die internationale Forschungszusammenarbeit hat mit den Folgen zu kämpfen: Wie sollen die Wissenschaften mit politischen Konflikten umgehen und wie können sie im Kontext autoritärer Strukturen agieren?Diesen drängenden Fragen widmen sich im Rahmen der "Science Talks" Professor Martin Schulze Wessel, Lehrstuhlinhaber für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der LMU, und Professor Peter Strohschneider, ehemaliger Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie emeritierter LMU-Professor für Germanistische Mediävistik.Gerne laden wir Sie zu dieser Veranstaltung ein:Prof. Dr. Martin Schulze Wessel und Prof. em. Dr. Peter StrohschneiderWissenschaft zur ,Zeitenwende' - Der Beitrag der Wissenschaft in Zeiten des KriegsDienstag, 8. November 2022 um 19.00 UhrIn der Großen Aula im Hauptgebäude der LMUUnd als LivestreamFür die Teilnahme in Präsenz ist keine Anmeldung erforderlich.Anmeldung zum Livestream (https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_90w13FuHR62abUzJnWc0Eg)Über ein Online-Tool werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, den Diskutanten eigene Fragen zu stellen.Die Podiumsdiskussion findet im Rahmen der achtteiligen "Science Talks" statt: Forscherinnen und Forscher der LMU aus verschiedenen Fachbereichen diskutieren hier mit bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die Rolle der Wissenschaften in der heutigen Gesellschaft.Weitere Informationen über diese Veranstaltung und die gesamte Reihe (https://www.lmu.de/de/studium/studienangebot/uni-fuer-alle/science-talks/index.html)Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/5359198