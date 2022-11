Zürich (www.anleihencheck.de) - Die anhaltend hohe Inflation macht der Wirtschaft und den Konsumenten zu schaffen, so die Experten von Swisscanto.Im September sei die monatliche Teuerungsrate in den von den Experten beobachteten Volkswirtschaften - Hochinflationsländer wie die Türkei oder Argentinien seien dabei ausgenommen - wieder um 0,5% angestiegen, nach 0,2% im August. Insbesondere die für den unterliegenden Trend aussagekräftige Kernteuerung weise in den Industrieländern mit wenigen Ausnahmen weiterhin nach oben. Den Unternehmen gelinge es bislang gut, die höheren Personal-, Energie- und Finanzierungskosten auf die Endverbraucher abzuwälzen. Dies zeige der Blick auf die Gewinnmargen der US-Unternehmen, die auch im dritten Quartal hoch geblieben seien. ...

