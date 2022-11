Der finnische Ladehardware-Hersteller Kempower rüstet Tankstellen der Terminal Group in ganz Estland mit Schnellladestationen aus. In der ersten Phase werden 73 Ladepunkte von Kempower an 25 Standorten entlang der Hauptstraßen Estlands installiert. Jeder Standort soll mindestens 150 kW Ladeleistung bieten, wie Kempower mitteilt. Die Ladesäulen werden unter dem Markennamen "eTerminal" angeboten, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...