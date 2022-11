DJ PTA-Adhoc: SPAC TWO AG: Einberufungsverlangen für außerordentliche Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta020/02.11.2022/11:20) - 2. November 2022 - Die Consolidated Tech Ltd., London, Großbritannien, hat heute der SPAC TWO AG (ISIN: DE000A3CQZ00) gemäß § 20 AktG mitgeteilt, dass ihr eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft gehört und ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gestellt. Die beantragten Tagesordnungspunkte sind die Abberufung der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder, die Wahl von drei neuen Aufsichtsratsmitgliedern, die Beschlussfassung über die Entlastung des bisherigen Vorstands und des bisherigen Aufsichtsrats sowie die Umfirmierung der Gesellschaft in Consolidated Tech AG. Außerdem wurde der Gesellschaft mitgeteilt, bei erfolgreicher Wahl der drei neuen Aufsichtsräte einen neuen Vorstand zu berufen, der das neue operative Geschäft leiten soll. Der Vorstand wird unverzüglich eine entsprechende außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Aussender: SPAC TWO AG Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Christoph Weideneder Tel.: +49 89 54543880 E-Mail: kontakt@spac-two.de Website: www.spac-two.de

ISIN(s): DE000A3CQZ00 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

