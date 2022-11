In NRW ansässige Fachbetriebe können von der Landesregierung ab sofort eine Bildungsprämie von bis zu 1500 Euro für bestimmte Beschäftigte erhalten, die an Fortbildungen zu Wärmepumpen gemäß VDI 4645 oder vergleichbaren Schulungen teilnehmen. Die Maßnahme soll dazu beitragen, den Zubau von Wärmepumpen zu beschleunigen.SHK-, Kälte- und Klimaanlagen-Betriebe mit Sitz in Nordrhein-Westfalen bekommen Rückenwind, um die Nachfrage nach Wärmepumpen besser bedienen zu können. Das Land hat einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge eine Bildungsprämie aufgelegt, um Fachbetriebe beim Aufbau des dafür notwendigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...