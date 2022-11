Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation im Euroraum steigt schneller als erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Laut vorläufigen Eurostat-Daten vom Montag seien Verbraucherpreise im Oktober um 10,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen (erwartet worden sei nach 10,0% im September eine Inflationsrate von 10,3%) und gegenüber dem Vormonat um 1,5% (was einer annualisierten Inflationsrate von 20,0% entsprechen würde!). Dies sei nicht gerade fördernd für den Euro nach den als taubenhaft interpretierten Worten der EZB-Präsidentin Christine Lagarde vom letzten Donnerstag gewesen. ...

