Die Aktien von Mercedes-Benz konnten am Vortag 59,77 Euro ansteigen und deuteten damit zunächst einen Ausbruch über den Widerstand bei 59,30 Euro an. In der Folge sackten die Aktien aber doch wieder ab und gingen mit einer bärischen Tageskerze bei 59,14 Euro aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch wird diese bärische Tageskerze vom Vortag im bisherigen Handel bestätigt. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien von Mercedes-Bewnz pendeln aktuell unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...