DJ IW: Krieg und Pandemie kosten 420 Milliarden Euro

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Ohne Coronavirus-Pandemie und Ukraine-Krieg wäre die Wertschöpfung in Deutschland 2020 bis 2022 um insgesamt 420 Milliarden Euro höher ausgefallen, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Um den Verlust zu beziffern, könne der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung ein kontrafaktischer Konjunkturverlauf gegenübergestellt werden, erklärte das IW. Es werde von einer Welt ohne die Krisen der vergangenen drei Jahre ausgegangen, der erwartete Konjunkturverlauf der IW-Prognose vom Winter 2019 werde fortgeschrieben. "Für Deutschland ergibt sich so ein Verlust des preisbereinigten BIP von 420 Milliarden Euro."

Allein auf das erste Krisenjahr 2020 entfällt demnach ein Verlust von 175 Milliarden Euro. "Während der ersten Lockdowns wurde der Einzelhandel geschlossen, Restaurants und Cafés mussten dicht machen und die große Unsicherheit - ein Impfstoff lag noch in weiter Ferne - belasteten die deutsche Wirtschaft in hohem Ausmaß", erklärte IW-Konjunkturexperte Michael Grömling. 2021 hätten weltweite Lieferengpässe den Haushalten und Unternehmen, insbesondere der Industrie, stark zugesetzt, sodass hier Verluste in Höhe von 125 Milliarden Euro entstanden seien.

Mit der fortschreitenden Impfkampagne sei es im ersten Quartal 2022 zu einer wirtschaftlichen Belebung gekommen, die jedoch schlagartig mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine geendet habe. Hohe Energiepreise und die weiterhin gestörten Lieferketten hätten für Kaufkraftverluste gesorgt. Insgesamt belaufen sich die Kosten von Pandemie und Krieg im Jahr 2022 nach den Berechnungen des IW voraussichtlich auf 120 Milliarden Euro.

Zwar konnten Staatsausgaben den schwachen Konsum der Haushalte zum Teil ausgleichen, doch vor allem die großen wirtschaftlichen Unsicherheiten sorgten dafür, dass Unternehmen sehr zurückhaltend mit ihren Investitionen seien. "Wenn Unternehmen nicht in die Zukunft investieren, baut sich hier nach und nach ein hohes Defizit auf", sagte Grömling. "Das wird den Wohlstand in Deutschland und damit auch wichtige Investitionen, etwa in den Klimaschutz, dauerhaft beeinträchtigen", warnte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2022 06:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.