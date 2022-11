TeamViewer bestätigt Prognose dank starkem Q3-Wachstum! Außerdem heute Daily Trading Live!

Werbung



Der TeamViewer-Konzern mit Sitz in Göppingen verzeichnet ein überraschendes Q3-Wachstum. Außerdem: Heute ein besonderes Webinar mit einem Daily Trading Live - mit Jörg Scherer.



Der Technologiekonzern TeamViewer hatte am heutigen Morgen seine Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten 9 Monate des aktuellen Jahres vorgelegt. Diese wussten zu überzeugen, nachdem der Konzern, als einer der Corona-Gewinner, seit einiger Zeit unter Druck geraten war. Mit einem Umsatzwachstum von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, besserte der Konzern auch sein 9-Monatsergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent, mi einem Umsatz von 444,2 Millionen Euro.

Auch die Profitabilität wurde gesteigert. Insgesamt steht ein bereinigtes Plus von 42 Prozent zu Buche. Der Konzern bestätigte die kürzlich angepasste Jahresprognose. Laut CEO Oliver Steil sei der Konzern trotz makroökonomischer Herausforderungen auf gutem Weg die Jahresprognose zu erreichen.





Obgleich der simplen Idee bietet die technische Analyse ein breites Sortiment an Werkzeugen. Wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, wie Sie an einer solchen Analyse ansetzen und welche Anhaltspunkte man erkennen sollte, dann schalten Sie unbedingt am heutigen Mittwoch zu einem Spezial-Webinar ein. Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse bei der HSBC eröffnet einen Blick in seinen Werkzeugkasten. Zusammen mit Ihnen wirft er einen Blick auf die spannendsten Charts der großen Indizes und aktuell charttechnisch wichtige Marken.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?