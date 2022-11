Xiaomi zeigt mit seinem 12S-Ultra-Smartphone, was mit der Leica-Kooperation möglich wäre: Ein modifiziertes Modell des Top-Smartphones unterstützt Wechsel-Objektive. Nachdem die Partnerschaft zwischen Huawei und Leica ein Ende gefunden hatte, hat sich Xiaomi den Kameraspezialisten an Bord geholt. Das erste Smartphone mit Leica-Kamera und großem Ein-Zoll-Sensor ist das 12S Ultra, das sich in ersten Kameratests gut ...

