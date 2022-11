NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Verlust im dritten Quartal sei etwas geringer gewesen als gedacht, schrieb Analyst Marcus Diebel am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht des Online-Autohändlers. Das neue Ziel für das operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit den Erwartungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 07:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2022 / 07:53 / GMT

DE000A2LQ884