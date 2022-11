NEW YORK und BERLIN, Nov. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences N.V. (Nasdaq: ATAI) ("atai"), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Erkrankungen zu transformieren, wird an den folgenden Anlegerveranstaltungen und Gesundheitskonferenzen teilnehmen:



Financial Times Pharma and Biotech Summit in London

Format: Branchenpanel

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 9. November, 9:55 Uhr - 10:40 Uhr ET

Konferenzlink: Financial Times' Pharma and Biotech Summit (https://pharma.live.ft.com/home)

Format: Kamingespräch

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 9. November, 16:35 Uhr - 18:35 Uhr ET

Konferenzlink: Credit Suisse Annual Healthcare Conference (https://www.credit-suisse.com/microsites/americas/annual-healthcare-conference/en/agenda.html)

Format: Branchenpanel

Datum und Uhrzeit: Montag, 14. November, 19:30 Uhr -20:00 Uhr ET

Konferenzlink: HLTH (https://www.hlth.com/2022event)

Format: Kamingespräch

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 16. November, 08:00 Uhr - 08:30 Uhr GMT

Konferenzlink: Jefferies London Healthcare Conference (https://www.jefferies.com/IdeasAndPerspectives/Conferences/325/111621)

Format: Branchenpanel mit Keynotes

Datum und Uhrzeit: Samstag, 19. November, 12:00 Uhr - 12:30 Uhr ET

Konferenzlink: Collaborating for Novel Solutions Summit (https://cnssummit.org/the-summit/)



Zu bestimmten Veranstaltungen gibt es archivierte Webcasts, die im Abschnitt Events (Veranstaltungen) auf der Website von atai unter https://www.atai.life bis zu 90 Tage lang abrufbar sind.

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Erkrankungen zu transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Erkrankungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

